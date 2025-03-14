شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة للتغلب على عسر الهضم.. متى يجب أن تذهب إلى الطبيب فورًا والان مع تفاصيل الخبر

عسر الهضم أحد أهم المشكلات المعوية التي يعاني منها البعض، يشعر خلالها بحالة من عدم الراحة في المعدة خاصة بعد تناول الطعام، مشكلة شائعة للغاية وقد يصاب بها الكثير من الأشخاص في أي وقت من أوقات حياتهم، إلا أنه من المشكلات التي يمكن علاجها منزليًا.

أعراض عسر الهضم

وفقًا لتقرير نشر في موقع "هيلث" الطبي، فإن أعراض عسر الهضم وعلاماته كثيرة منها الشعور بالامتلاء الشديد والانتفاخ الدائم مع حرقة وحموضة بالمعده، وشعور مؤلم بالحرقان في الصدر، كذلك التجشؤ المستمر والكثير مع كثرة الغازات، مع الشعور بالإعياء.

علاج عسر الهضم منزليًا

لا تتناول طعامك قبل النوم مباشرة.

تناولوا قبلها بثلاث أو أربع ساعات.

ابتعد عن الأطعمة الغنية بالشطة والحارة والدهنية.

امتنع عن التدخين.

ارفع الرأس والكتفين عند النوم لمنع ارتجاع حمض المعدة.

ابعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين وكذلك المشروبات الغازية.

فقدان الوزن والتخلص من السمنة.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب فورًا

اذهب إلى الطبيب إذا كنت تعاني من عسر الهضم وبجانبه مثل هذه الأعراض:

المعاناة من ألم شديد بالمعده.

إذا كان عمرك فوق 55 عاما.

فقدان الوزن الكثير في وقت قصير.

صعوبات أو عسر في البلع.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

عند الشعور بكتلة في المعدة.

إذا كان هناك تقيؤ أو براز يحمل دماء.

قد يحتاج الطبيب حينها إلى تنظير المعدة لمعرفة المشكلة التي يعانيها المريض وعلاج السبب.