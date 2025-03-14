شكرا لقرائتكم خبر عن وقفت تمارين في رمضان.. 4 فوائد هتخليك لازم ترجع لها والان مع تفاصيل الخبر

قد يخطئ البعض ويوقف تمارينه الرياضية ويتوقف عن ممارستها خلال شهر رمضان، ظنًا منه أنها تزيد من الإجهاد أثناء الصيام، ولكن أكد تقرير نشر في موقع "is it healthy Muslims" أن فوائد الرياضة خلال الصيام كثيرة بل أننا نحصد قدر أكبر منها خلال هذا الشهر الفضيل، لذا يجب ألا تتوقف عن ممارستها.

فوائد ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

يجب أن تشعر بالنشاط والحيوية خلال فترة الصيام، ولا يحدث ذلك إلا بممارسة نشاط رياضي بسيط ومقنن.

تزيد ممارسة الرياضة المتزنة خلال الشهر الفضيل من هرمون الإندروفين، هذا الهرمون الذي يخفف من التوتر ويزيد الطاقة ويشعرك بالسعادة ويحافظ على مزاجيتك، كما أنه يقلل من القلق العام.

تمارينك الخفيفة تحسن من وظيفتك الادراكية وتركيزك، وهو ما نسعى للحصول عليه خلال شهر رمضان، وذلك لأن التمارين الرياضية تعزز من القدرات الذهنية وتزيد من التركيز وتقليل الاضطرابات الفكرية.

تحسن التمارين الرياضية من الوظيفة الادراكية وزيادة التركيز، ويساعد النشاط البدني على تعزيز الذاكرة والتذكر.

تخفف الرياضة من الألم الجسمي وأوجاعه خلال فترة الصيام، والألم أسفل الظهر والركبة وتحد من حالة نقص القوة والخمول الحاد.

تقوي الرياضة العضلات والحركة بشكل عام، وتقوي العضلات، سواء عضلات البطن أو أسفل الظهر وغيرها.

تمارين الرياضة والمنظمة خلال شهر رمضان تساعدك على فقدان الوزن وعدم الإصابة بالسمنة خلال هذا الشهر.

تعزز من تمثيلك الغذائي وتناولك لسحور وافطار صحي بجانب بعض النشاط البدني الخفيف، يعزز جداً من صحتك العامة والهضمية.

اجعل الرياضة من أولوياتك خلال شهر رمضان، ومارسها بمجهود قليل وليس بطاقة عالية، وحاول إبطاء التمارين، ويجب ألا تكون التمارين طويلة، ف45 دقيقة أو أقل تساعدك على تحسين حالة جسمك.