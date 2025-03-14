شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول فشار الميكروويف يسبب السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

ما تتناوله من وجبات خفيفة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك، والعثور على وجبة خفيفة آمنة لا يساعدك فقط فى تجنب المشاكل الصحية ولكنه أيضًا يمنحك شعورًا بالشبع ويمنع الإفراط في الطعام، ويعتبر الفشار أحد الوجبات الخفيفة الصحية خاصة أنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كمية مناسبة من الألياف وهي مصنوعة من الحبوب الكاملة.

ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الفشار الذى يتم اعداده في الميكروويف قد يكون مرتبطًا بالسرطان، ولكن ما مدى صحة هذا الادعاء؟ هذا ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

قد يبدو تناول رقائق البطاطس، والبطاطس المقلية، والكعك، والمعجنات، فكرة جيدة لتناول وجبة خفيفة سريعة، ولكنه قد يعرضك أيضًا لخطر الاضطرابات الأيضية مثل الإصابة بمرض السكر من النوع 2 وارتفاع مستويات الكوليسترول وأمراض القلب وحتى السرطان، بينما يعتبر الفشار أحد خيارات الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف، ومع ذلك، فإن ارتباط اعداده في الميكروويف بخطر الإصابة بالسرطان، يثير المخاوف في الفترة الأخيرة.

ويوضح خبراء التغذية أن هناك الكثير من الخرافات حول السرطان والطعام، ولكن الفشار الذى يتم اعداده في الميكروويف وحتى الميكروويف نفسه لا يسبب السرطان، ولكن في الوقت نفسه، يجب إعداد الفشار بالطريقة الصحيحة من أجل الاستفادة من فوائده، خاصة أنه غنيًا بمحتواه من الألياف ومضادات الأكسدة كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

ماذا تقول الدراسات حول العلاقة بين إعداد الفشار في الميكروويف والسرطان؟

وُجد أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في عبوات فشار الميكروويف مرتبطة بالسرطان، كما وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لبحوث البيئة والصحة العامة علاقة بين PFAS وحالات أخرى مثل ضعف وظيفة الغدة الدرقية والعقم، ووفقًا لبحث نُشر في PubMed، فإن التعرض لـ PFASقد يُهدد بالإصابة بسرطان الكلى وسرطان الخصية.

ماذا يقول أخصائيو التغذية في مجال الأورام عن خطر الإصابة بالسرطان؟

إن مادة PFOA الضارة قد أُزيلت من أكياس الفشار عام 2016، لذلك فإن فشار الميكروويف آمن للأكل، وفي بيان صدر في فبراير ٢٠٢٤، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن مواد العزل الحراري التي تحتوي على مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) لم تعد تُباع للاستخدام في تغليف المواد الغذائية في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن المصدر الرئيسي للتعرض الغذائي لمواد PFAS من تغليف المواد الغذائية، مثل أغلفة الوجبات السريعة، وأكياس الفشار في الميكروويف، وعلب الورق المقوى للوجبات الجاهزة، وأكياس طعام الحيوانات الأليفة.

أضاف خبراء التغذية أن إعداد الفشار في الميكروويف خاصة بدون إضافات مثل الزبدة أو النكهات الصناعية أو الدهون المتحولة، يمكن أن يكون الفشار المسخن في الميكروويف وجبة خفيفة خالية من الشعور بالذنب والتي ترضي الرغبات الشديدة مع تقديم بعض الفوائد الغذائية.