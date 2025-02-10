شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 - 2 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها محمد شوقى يتحدث عن مهامه الجديدة فى الأهلى، وطبيب الأهلى يؤكد أن أشرف بن شرقى لاعب الأهلى لم تتجدد إصابته.

محمد شوقى: أولوية مهامى ستكون مع الفريق الأول.. والأهلى أهدافه معروفة

أكد محمد شوقى نائب المدير الرياضى لشئون الفريق الأول بالنادى الأهلى، أن الأولوية فى مهامى ستكون مع الفريق الأول، وهناك اجتماع لتحديد المهام والمتطلبات.

طبيب الأهلى: بن شرقى لم تتجدد إصابته.. وطاهر ووسام لن يشاركا فى لقاء غزل المحلة

كشف أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى، حقيقة تجدد إصابة المغربى أشرف بن شرقى لاعب النادى الأهلى بعد الأخبار التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، وموقف وسام أبو على وطاهر محمد طاهر.

وكيل كولر يطالب جمهور الأهلى بعدم تصديق خالد الجوادي: حديثه يخالف الواقع

عبر دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن استيائه الشديد مما كتبه خالد الجوادي المترجم السابق، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا التوقيت على وجه التحديد.

الزمالك عن زيزو: يجيد اللعب فى أى مركز

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عددا من الصور لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، خلال تدريبات اليوم، فى إطار الاستعداد لمباراة فاركو المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى .

عبد الرحمن طلبة يحقق برونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش فى إيطاليا

نجح عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير الجاري.

حقيقة تجدد إصابة أشرف بن شرقي فى مران الأهلي وتطورات حالته الطبية

اكتفى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد بأداء مران الجري حول الملعب على هامش تدريب فريقه اليوم، الأحد، ولم يشك اللاعب من تجدد الآلام في العضلة الأمامية التي تعرض للإصابة فيها خلال تواجده في صفوف الريان القطري قبل فسخ عقده بالتراضي والانضمام إلى النادي الأهلي .

أسبوعان يفصلان ياسر إبراهيم عن الانتظام فى مران الأهلى الجماعى

يواصل ياسر إبراهيم لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والذي تعرض له مؤخرا، ويغيب بسببه عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا من هولندا بحضور السفير الهولندى بالقاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدا رسميا من دولة هولندا ضم كلا من: السيد يوريان ميدلهوف، سفير الشباب والعمل والتعليم بمملكة هولندا، بحضور السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة .

أيمن الرمادى يجهز صفقات سيراميكا الجديدة للعودة للانتصارات أمام زد

يتسلح نادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، بصفقاته الجديدة من أجل العودة لسكة الانتصارات مجددا، بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام سموحة وفاركو في بطولة الدوري.

الجفالى صفقة الزمالك الجديدة يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غداً

يظهر التونسى أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة فى تدريبات الفريق غدا الاثنين بعد التعاقد مع الابيض فى ميركاتو الشتاء.

دجلة يهزم لافيينا بهدف عبدربه ويحافظ على صدارة دورى المحترفين

نجح وادى دجلة فى تحقيق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل أحرزه أكرم عبد ربه في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بمنتجع الأسيوطى ضمن فعاليات الجولة الـ21 لمسابقة دورى المحترفين .

تأكيداً لليوم السابع.. غزل المحلة يعلن تعيين عبد المنصف مدربا لحراس المرمى

وقع محمد عبد المنصف على عقود انضمامه للجهاز الفني لنادي غزل المحلة مدرباً لحراس المرمى، في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وتامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، ووائل شكر نائب المدير التنفيذي.

المحاضرة الأولى لبوساكا.. نصائح باتخاذ القرارات الحاسمة فى الالتحامات

أكد ماسيمو بوساكا ، المدير الفنى للجنة الحكام بالاتحاد الدولي للحكام المصريين المشاركين في ورشة تطوير التحكيم، المقامة حاليًا بمقر الاتحاد الجديد بالسادس من أكتوبر، أنه حضر إلى القاهرة من أجل مساعدة الحكام المصريين لتقديم مستوى فني أفضل، خلال المرحلة المقبلة