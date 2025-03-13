شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ميدو لعب دوراً هاماً فى تفعيل بند شراء بنتايج وسداد المليون دولار على قسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي لعب دورا كبيرا في تفعيل بند الشراء بعقد المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق والذي مدد عقده مع النادي لمدة 3 سنوات لينتهي في 2028.

وأكد المصدر أن ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي لنادي سانت اتيان لإنهاء الإجراءات سريعا خصوصا أن مساعد بيران كان زميلا لميدو وقت لعبه في فريق ويستهام الإنجليزي، وهو ما كان له دورا كبيرا في إنهاء الإجراءات سريعا لقطع الطريق على الفرق الأخرى التي كانت تحاول التعاقد مع بنتايج سواء داخل مصر أو من الخارج.

وتم الاتفاق على مع النادي الفرنسي على دفع المقابل المادي المليون يورو على قسطين بدلا من دفعة واحدة، كما قام ميدو باستضافة الوكيل الفرنسي بالقاهرة وتم التفاوض لحسم الملف سريعاً وهو ما تم بتوقيع اللاعب لمدة 3 مواسم وتم توجيه الدعوة له لحضور القمة.