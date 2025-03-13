شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمتابعة وتطوير العمل الرياضي بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتذليل المعوقات التي تواجه العمل الرياضي بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

تضم اللجنة أشرف البيجرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومحمود عزمي، رئيس القطاع القانوني بالوزارة، و محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية، و حسين السمري، المدير التنفيذي للجنة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية لبحث التحديات التي تواجه الاتحادات الرياضية والرياضيين، بهدف تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الإنجازات، جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة برئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية، عقب انتهاء انتخابات الاتحادات الرياضية لدورتها الجديدة.

وهنأ الوزير ياسر إدريس على فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية، كما هنأ الفائزين بالمناصب المختلفة.