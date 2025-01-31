يوروبا ليغ: يونايتد وأولمبياكوس إلى ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - بوخارست : بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني ورينجرز الاسكتلندي الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بالفوز على أف سي أس بي الروماني وقره باغ الأذربيجاني وسان جيلواز البلجيكي تواليا الخميس ضمن الجولة الثامنة الأخيرة للمجموعة الموحدة.

ويدين يونايتد بفوزه 2 0 للبرتغالي ديوغو دالو الذي افتتح التسجيل بعدما تابع إلى داخل الشباك عرضية الشاب كوبي ماينو (60)، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة حاسمة من البديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (68).

ورفع الفريق الإنكليزي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما بلغ مضيفه الروماني الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي بعد حلوله في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

ولحق أولمبياكوس بركب الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي بانتصاره 3 0 على قره باغ، رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما يتذيل قره باغ الترتيب بثلاث نقاط.

من ناحيته، تغلّب رينجرز على سان جيلواز 2 1، حاجزا المركز الثامن برصيد 14 نقطة، فيما بلغ الفريق البلجيكي الملحق بعد حلوله في المركز الواحد والعشرين برصيد 11 نقطة.

وتلقى لاتسيو الإيطالي خسارته الأولى بسقوطه أمام مضيفه براغا البرتغالي 0 1، لكنه بقي متصدرا برصيد 19 نقطة، فيما انتهى مشوار الفريق البرتغالي في المسابقة برصيد 10 نقاط في المركز الخامس والعشرين.

وسيخوض أندرلخت البلجيكي الملحق رغم خسارته أمام ضيفه هوفنهايم الألماني 3 4، بعدما حجز المركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما ودّع ضيفه المسابقة بحلوله في المركز السابع والعشرين بتسع نقاط.

وبلغ ميدتيلاند الدنماركي وضيفه فنربهتشه التركي المحلق أيضا بتعادلهما 2 2، ليحتل الأول المركز العشرين برصيد 11 نقطة، فيما حجز الثاني البطاقة الأخيرة في المركز الرابع والعشرين برصيد 10 نقاط.

وأنهى فيرينتسفاروش المجري مبارياته بفوز مثير 4 3 على ألكمار الهولندي، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد ألكمار عند 11 نقطة في المركز التاسع عاشر، وسيلعبان الملحق.

وخطف بورتو البرتغالي بطاقة خوض الملحق بفوزه على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1 0، ليصل إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما بقي الفريق الإسرائيلي عند ست نقاط في المركز التاسع والعشرين.