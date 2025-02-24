شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: والد زيزو فاتح المفاوضات مع 3 أندية ومفيش تضحيات للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن والد أحمد سيد زيزو فاتح باب التفاوض فى الوقت الحالى مع 3 أندية قطرية، وهناك عروض قوية للاعب، من الوكرة والشمال اللذين يسعيان للتعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "والد زيزو فى الوقت الحالى فاتح خطوط المفاوضات مع 3 أندية وتلقى عروضا قوية من الوكرة والشمال القطريين وينتظر جلسة الزمالك".

وأضاف سيف زاهر: "والد زيزو يمتلك عروضا قوية وسيعرضها على الزمالك، لو الزمالك هيدفع نفس العروض سيجدد عقده، ولو مش هيدفع نفس الأرقام لن يكون هناك تضحيات فى هذا الأمر".

وتابع سيف زاهر: "حتى الآن الوضع بهذه الصورة، ومفيش مفاوضات من جانب الأهلى حتى الآن، ووالد زيزو يستمع لكل العروض من كل الأندية وينتظر موقف الزمالك".