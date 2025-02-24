شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إبراهيم شيكا: حالة زوجى سيئة وأطالب الجميع بدعمه نفسيا قبل ماديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 23 فبراير 2025 11:05 م
تحدثت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك السابق، عن حالة زوجها الصحية خلال الفترة الماضية.
وقالت زوجة لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية: "زوجي أنهى جلسات العلاج الكيماوي، وبعدها تعرض لانسداد في الأمعاء، إبراهيم لم يتناول الطعام منذ 5 أيام وخسر 7 كيلو مؤخرًا".
وأضاف: "السرطان انتشر في جسد زوجي، والأزمة المالية تسببت في تأخر جلسات الكيماوي، وزير الشباب والرياضة لم يقصر مع زوجي، لكن معهد الأورام أكد أن حالته ميؤوس منها".
واختتم حديثه قائلًا: "الحالة النفسية لزوجي سيئة، وأطالب الجميع بدعمه نفسيا قبل ماديا".
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