شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إبراهيم شيكا: حالة زوجى سيئة وأطالب الجميع بدعمه نفسيا قبل ماديا والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك السابق، عن حالة زوجها الصحية خلال الفترة الماضية.

وقالت زوجة لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية: "زوجي أنهى جلسات العلاج الكيماوي، وبعدها تعرض لانسداد في الأمعاء، إبراهيم لم يتناول الطعام منذ 5 أيام وخسر 7 كيلو مؤخرًا".

وأضاف: "السرطان انتشر في جسد زوجي، والأزمة المالية تسببت في تأخر جلسات الكيماوي، وزير الشباب والرياضة لم يقصر مع زوجي، لكن معهد الأورام أكد أن حالته ميؤوس منها".

واختتم حديثه قائلًا: "الحالة النفسية لزوجي سيئة، وأطالب الجميع بدعمه نفسيا قبل ماديا".