طالبان تحتجز زوجين بريطانيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت تقارير إن زوجين بريطانيين في السبعينيات من عمرهما محتجزان لدى طالبان في أفغانستان، ورفضت وزارة الخارجية التعليق، لكن من المفهوم أنها على علم بالاعتقالات.

ولا تعترف المملكة المتحدة بحركة طالبان التي تحكم أفغانستان، وليس لها سفارة في كابول.

ويدير بيتر رينولدز (79 عامًا) وزوجته باربي (75 عامًا) برامج تعليمية وتدريبية في أفغانستان. لقد عاشا في البلاد لمدة 18 عامًا، وكانا اعتقلا في وقت سابق من هذا الشهر لكن سبب اعتقالهما غير معروف.

وقال أبناؤهما الأربعة البالغون إن الزوجين تزوجا في كابول عام 1970 وعاشا في أفغانستان لمدة 18 عامًا - وبقيا هناك بعد أن أطاحت طالبان بالحكومة المدعومة من الغرب في عام 2021.

ويدير الزوجان منظمة Rebuild، وهي منظمة تقدم برامج تعليمية وتدريبية للشركات والوكالات الحكومية والمنظمات التعليمية والمجموعات غير الحكومية.

تُظهر الصور الموجودة على موقع Rebuild الإلكتروني رجالاً ونساءً يشاركون في دورات مختلفة، بما في ذلك دورات تدريب المعلمين والإدارة.

قيود مشددة

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة فجأة قبل أكثر من ثلاث سنوات، فرضت قيوداً شديدة على تعليم النساء وأنشطتهن، وتُعتبر أسوأ مكان على وجه الأرض بالنسبة للنساء.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزارة الداخلية في طالبان، شاركها أطفال الزوجين مع سكاي نيوز، كتبوا: "لقد كانوا دائماً منفتحين بشأن وجودهم وعملهم، ويحترمون ويطيعون القوانين بجدية مع تغيرها. إنهم لا يمثلون ديناً آخر، وهم يحبون المسلمين كثيراً".

ويُزعم أن الزوجين، وهما أيضاً مواطنان أفغانيان، أرسلا رسائل نصية إلى أطفالهما بعد اعتقالهما قائلين إنهما لا يريدان أن تتدخل السلطات الغربية.

وفي رسالة الأبناء إلى طالبان، قالوا: "نحن ندرك أن هناك حالات كانت فيها التبادلات مفيدة لحكومتكم والدول الغربية.

ومع ذلك، فقد أعرب آباؤنا باستمرار عن التزامهم بأفغانستان، وذكروا أنهم يفضلون التضحية بحياتهم بدلاً من أن يصبحوا جزءاً من مفاوضات الفدية أو أن يتم تداولهم."نحن نثق في أن هذه ليست نيتك، حيث تم توجيهنا باحترام رغبتهم في البقاء معك".

وأضاف الأبناء: "لقد اختارا أفغانستان موطنًا لهم، وليس مع عائلاتهم في إنجلترا، وهم يرغبون في قضاء بقية حياتهم في أفغانستان".