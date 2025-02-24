من هو قائد أوروبا الجديد فريدريش ميرتس؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برلين: من المتوقع أن يصبح فريدريش ميرتس المستشار الألماني الأكثر ميلا إلى الولايات المتحدة، ولم يسبق في التاريخ أن كان لرئيس حكومة ألماني مثل هذا القدر من التقارب مع الولايات المتحدة.

فقد سافر ميرتس إلى الولايات المتحدة أكثر من 100مرة، وفقاً لإحصائياته الخاصة، وينظر إلى الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان باعتباره قدوته.

إن ميرتس، الذي يبدو أن تحالفه المحافظ قد فاز في الانتخابات الوطنية التي جرت يوم الأحد بنسبة 29% من الأصوات، وفقاً للتوقعات الرسمية الأولية، مغرم بشكل خاص بتعليقات ريغان التي تلخص تشكك الزعيم الألماني على الطريقة الأميركية في تدخل الدولة: "الكلمات الأكثر رعباً في اللغة الإنجليزية هي: أنا من الحكومة، وأنا هنا للمساعدة".

كيف يرى أميركا الآن؟

ولكن في الوقت الذي يقترب فيه ميرتس من تولي السلطة في ألمانيا، تحولت أميركا التي يحبها من صديق لا غنى عنه إلى عدو. ويرى ميرتس وغيره من زعماء التيار السائد في أوروبا على نحو متزايد أن الولايات المتحدة لم تعد منارة ــ "المدينة المضيئة على التل"، كما كان ريغان يحب أن يسميها ــ بل أصبحت قوة أخرى تنضم إلى روسيا والصين في محاولة لتقليص ديمقراطياتهما الهشة على نحو مطرد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال ميرتس على خشبة المسرح في مؤتمر ميونيخ للأمن بعد أن ألقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خطابًا وصف فيه الأحزاب الوسطية في أوروبا - وليس روسيا أو الصين - بأنها التهديد الأكبر للأمن الأوروبي: "إن هذا حقًا هو تغيير العصر". وأضاف ميرتس: "إذا لم نسمع نداء الاستيقاظ الآن، فقد يكون الأوان قد فات بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله".

ومن المرجح أن يسجل التاريخ الأوروبي ظهور فانس في ميونيخ باعتباره تحولاً تاريخياً لا يقل أهمية عن خطاب فلاديمير بوتن في عام 2007 في نفس المؤتمر، عندما أعلن الرئيس الروسي فعلياً الحرب على النظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة. والآن، أصبحت الإدارة الأميركية نفسها هي التي تدير ظهرها لهذا الإجماع.

وكان القادة الألمان، بما في ذلك ميرتس، بطيئين بشكل خاص في قبول الواقع الجديد، حيث أعلنوا حتى وقت قريب أن التحالف عبر الأطلسي سوف يستمر على الرغم من الإشارات الواضحة من إدارة ترامب بأنها ستوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتشكك في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا، وتدعم القوى اليمينية المتطرفة الصديقة للكرملين.

بالنسبة لميرتس، المؤيد المعترف به للعلاقات عبر الأطلسي، لا يمكن أن يكون هناك صحوة أكثر فظاظة. والسؤال الذي سيحدد فترة ولايته هو ما إذا كان قادرًا على قيادة ألمانيا وأوروبا في الدفاع عن النظام الليبرالي المتهالك بدون الولايات المتحدة - أو ما إذا كان الأمر قد فات بالفعل، كما اقترح ميرتز في ميونيخ.

من هو ميرتس؟

وُلِد ميرتس بعد عقد من انتهاء الحرب العالمية الثانية في ساورلاند، وهي منطقة ريفية جبلية في ألمانيا الغربية، وكان، بحسب روايته، طالباً غير متفوق وكان يدخن ويشرب الخمر في سن مبكرة وكان عرضة لمشاكل تأديبية.

وعلى الرغم من هذه النزعة المتمردة، فقد تأثر بالثقافة المحافظة الراسخة في المنطقة وانضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني الوسطي وهو لا يزال في المدرسة الثانوية. وبعد أن أمضى فترة قصيرة في الجيش، التحق ميرتس بالجامعة في بون، عاصمة ألمانيا الغربية آنذاك، حيث درس القانون.

أصبح ميرتس عضواً محافظاً في البرلمان الأوروبي في عام 1989، وهو العام الذي سقط فيه جدار برلين. وبعد خمس سنوات انتُخِب لعضوية البوندستاغ الألماني، حيث طور علاقة وثيقة مع فولفجانج شويبله، المناصر القوي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمدافع القوي عن تكامل الاتحاد الأوروبي. وتحت وصاية شويبله، ارتفع مكان ميرز واعتُبِر مرشحاً محتملاً لمنصب المستشار.

لكن صعوده انتهى في عام 2002، عندما خسر صراعا على السلطة مع أنجيلا ميركل الأكثر وسطية.

انسحب في وجود ميركل

ولما رأى ميرتس أنه لا دور له في الحزب الديمقراطي المسيحي تحت قيادة ميركل، انسحب إلى المقاعد الخلفية، وفي خضم الأزمة المالية العالمية في عام 2008 نشر قصيدة مدح للأسواق الحرة بعنوان "الجرأة من أجل المزيد من الرأسمالية".

وبعد عام واحد ترك البوندستاغ للعمل كمحامي شركات بينما تولى أيضا قيادة مجموعة "أتلانتيك بروك"، وهي جماعة ضغط تدافع عن العلاقات عبر الأطلسي.

أثناء عمله مع شركة أتلانتيك بروك، دفع ميرتس باتجاه إبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ــ الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي ــ وأقام علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، وتواصل مع الساسة الأميركيين وقادة الشركات.

وقال لكاتب سيرته الذاتية فولكر ريسينج إن أحد الأماكن المفضلة لديه في الولايات المتحدة هي مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي، كاليفورنيا، حيث دفن الرئيس السابق.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان في القطاع الخاص، جلس ميرتس في سلسلة من مجالس إدارة الشركات، بما في ذلك فترة عمل لمدة أربع سنوات مع شركة إدارة الأصول الأمريكية بلاك روك، وهي الفترة التي يعتبرها من أسعد فترات حياته، وفقًا لكاتب السيرة الذاتية ريسينج.

ويقول ميرتس إن هذه الفترة قدمت له خبرة قيمة خارج السياسة، لكن منتقديه يتهمونه ببساطة باستخدام علاقاته السياسية للضغط من أجل مصالح قوية، مما جعله مليونيرًا في هذه العملية.

لا يحب ارث ميركل

عندما تنحت ميركل عن منصبها كزعيمة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في عام 2018، رأى ميرتس فرصة للعودة إلى السياسة. اعتقد ميرتس أن وسطية ميركل وسياساتها السخية تجاه اللاجئين قد فتحت الجناح الأيمن لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وسمحت بصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

شرع ميرتس في التراجع عن الكثير من إرث ميركل وهدف إلى سحب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشكل حاد إلى اليمين. انتخب الحزب، الذي كان يبحث عن إعادة الاختراع بعد 16 عامًا من حكم ميركل وخسارة الانتخابات أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة أولاف شولتز في عام 2021، رئيسًا له في أوائل عام 2022 في محاولته الثالثة للحصول على الوظيفة. قال ميرتس بعد التصويت وهو يحاول كبح دموعه: "لقد تأثرت بشدة".

مُخاطر أم شعبوي؟

ورغم فوز ميرتس ومحافظيه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.

في بلد لا يزال متشككًا بشدة في الصناعة المالية، غالبًا ما يُنظر إلى ثروة ميرتس ووقته في شركة بلاك روك، شركة الاستثمار الأميركية، بعين الريبة. ولا يساعد الأمر أن ميرتس يسافر بشكل روتيني حول البلاد بطائرته ذات المحركين، والتي يقودها بنفسه، بعد أن حقق حلمًا طوال حياته بالحصول على رخصة الطيران في الخمسينيات من عمره.

قال غونتر أوتينغر، وهو سياسي سابق كبير في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومفوض أوروبي، لصحيفة بوليتيكو في أواخر العام الماضي: "فريدريش ميرتس ليس محبوبًا حقًا، لكنه يحظى بالاحترام".

ولكن ميرتس يتمتع أيضاً بسمعة سيئة باعتباره شخصاً متسرعاً وحساساً وميالاً إلى التبجح الشعبوي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالهجرة.

ويقول المدافعون عنه إنه مجرد شخص مغامر ــ وهي السمة التي اكتسبها من سنوات عمله في القطاع الخاص ــ وهو شخص لا يتردد في الدخول في نقاشات حادة.

لقد خاض ميرتس واحدة من أكبر مغامراته قبل وقت قصير من الانتخابات. فبعد سلسلة من الهجمات البارزة التي ألقي باللوم فيها على طالبي اللجوء في الأشهر التي سبقت التصويت، شهد ميرتس تراجع المحافظين بشكل مطرد في استطلاعات الرأي بينما ارتفع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي كانون الثاني (يناير)، بعد أن هاجم رجل أفغاني يحمل سكينًا مجموعة من أطفال ما قبل المدرسة في حديقة في بافاريا، مما أسفر عن مقتل طفل ورجل حاول حماية الأطفال، قرر ميرتس أن الوقت قد حان لتحول جذري.

في خطوة كسرت المحظورات وأضعفت "جدار الحماية" الألماني بعد الحرب العالمية الثانية حول أقصى اليمين، تحالف هو ومحافظوه مع حزب البديل لألمانيا في محاولة لإقرار تدابير صارمة للهجرة من خلال البرلمان - بما في ذلك اقتراح برفض طالبي اللجوء على الحدود.

إقصاء لمنصب المستشار

وردًا على قبول ميرتس لدعم حزب البديل من أجل ألمانيا، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين في مدن في جميع أنحاء البلاد. وقال شولتز، الذي جاء حزبه من يسار الوسط في المركز الثالث في انتخابات يوم الأحد: "لم يعد من الممكن الوثوق في ميرتس".

ووصف روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، خطوة ميرتس بأنها "إقصاء" لمنصب المستشار.

ولكن الناخبين، الذين أيدوا على نطاق واسع سياساته الصارمة في مجال الهجرة، اختلفوا في نهاية المطاف مع هذا الرأي، مما أدى إلى وصول ميرتس إلى السلطة.

الأطلسي المحبط

كان المحافظون الألمان يأملون منذ فترة طويلة في أن تساعد سياسات ميرتس الصارمة بشأن الحدود وخلفية الأعمال التجارية ومعرفته بالولايات المتحدة في كسب تأييد دونالد ترامب.

وقال توماس سيلبرهورن، وهو عضو برلماني محافظ متخصص في العلاقات عبر الأطلسي: "ميرتس هو أحد الألمان الأكثر ارتباطًا بالولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، أنا واثق جدًا. كما أنه يعرف الطريقة التي تسير بها الأمور. وهو معتاد على عقلية مفادها أنه يتعين عليك التحدث بوضوح".

كما تعهد ميرتس بإبرام "صفقات" مع ترامب. وفي مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، اقترح أن ألمانيا قد تكتسب ود ترامب من خلال شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 وتعزيز الإنفاق الدفاعي لوضع ألمانيا باستمرار فوق هدف الإنفاق في حلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من حب الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، فقد طرح ميرز أيضًا محاولة إعادة المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة التجارية عبر الأطلسي، والتي انهارت خلال إدارة ترامب الأولى.

ولكن حتى وقت قريب، كان نهج ميرتس في مواجهة إدارة ترامب يتلخص في إنكار ضخامة التحدي بشكل رئيسي.

قبل يوم واحد فقط من خطاب فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، نشرت مجموعة الضغط عبر الأطلسي التي كان ميرتس يرأسها سابقًا، إحدى مقالاته حول العلاقة عبر الأطلسي.

كتب ميرتس: "لقد كان تحالفنا مع أميركا، ولا يزال، ذا أهمية قصوى للأمن والحرية والازدهار في أوروبا". وتابع: "مع ترامب، ستتغير العلاقات عبر الأطلسي مرة أخرى ومع ذلك سنستمر في مشاركة القيم والمصالح المشتركة ووعد مشترك بالحماية داخل حلف شمال الأطلسي".

وبعد أيام قليلة، تغيرت نبرة ميرتس بشكل جذري عندما حذر من حدوث قطيعة عبر الأطلسي.

في مذكرة إلى أنصاره بعد خطاب فانس، كتب ميرتس: "إن الاختلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا تكتسب جودة جديدة تمامًا. لم يعد الأمر يتعلق "بالدفاع فقط"؛ بل يتعلق الآن بفهمنا الأساسي للديمقراطية والمجتمع المفتوح".

وقارن ميرتس اللحظة بالغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022، عندما، على حد تعبيره، "استيقظنا من أحلامنا وكان علينا أن نتعلم أن نفهم أن عالمنا لم يعد كما كان من المفترض أن يكون".

لقد شعر الزعماء الألمان والأوروبيون بالقلق بشكل أكبر عندما ألقى ترامب، بعد أيام قليلة، باللوم على أوكرانيا - وليس الكرملين - في بدء الحرب ثم وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور".

وفي أعقاب تصريحات ترامب، حذر ميرتس أنصاره في تجمع حاشد في ولاية هيسن من أن "السلوك الاستبدادي في أعلى هرم السلطة" في الولايات المتحدة قد يستمر لفترة طويلة. وأضاف: "لا يمكن أن يكون ردنا إلا أن نصبح في النهاية قادرين على الصمود، وقادرين على الدفاع، وقادرين على الوقوف على أقدامنا في أوروبا".

في مقابلة أجريت في اليوم التالي، حذر ميرتس من أن أوروبا يجب أن تستعد لإنهاء ترامب لحماية الناتو وألمح إلى تحول استراتيجي كبير ، قائلاً إن ألمانيا بحاجة إلى مناقشة إمكانية "المشاركة النووية، أو على الأقل الأمن النووي" مع القوى النووية الأوروبية المملكة المتحدة وفرنسا.

كان المحافظون الألمان يفضلون في السابق الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة على دعوات باريس لتنمية "الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي.

قائد أوروبا الجديد؟

لقد أظهر التحول الخطابي الذي طرأ على ميرتس مدى انزعاجه الآن من إدارة ترامب. والسؤال الآن هو ما إذا كان المستشار الألماني القادم سوف ينجح في قيادة الاتحاد الأوروبي ــ الذي يواجه في الوقت نفسه صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة لروسيا ــ في اتجاه جديد تماما.

أعرب ميرتس عن استعداده لرسم مسار جديد، لكن الطريق إلى الأمام لا يزال غامضا.

وقال ميرتس في التجمع الذي أقيم في هيسن: "في أوروبا، يتعين على ألمانيا أن تلعب دوراً قيادياً. ويتعين علينا أن نتحمل هذه المسؤولية. وأنا شخصياً عازم على القيام بذلك".

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أعدت "الخليج 365" هذا التقرير من بوليتيكو - POLITICO.EU

https://www.politico.eu/article/german-election-results-2025-friedrich-merz-next-chancellor-historic-question-europe-without-us-support/