يوروبا ليغ: تأهل مباشر لتوتنهام وفرانكفورت وبلباو والملحق لروما وأياكس

الرياص - اسماء السيد - لندن : تنفس توتنهام الإنكليزي الصعداء بعض الشيء بحجزه بطاقة تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على ضيفه إلفسبورغ السويدي 3 0 الخميس في الجولة الثامنة الأخيرة من المجموعة الموحدة.

ونال الفريق اللندني إحدى البطاقات الثماني المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي بتحقيق انتصاره الخامس، لينسى رجال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو موقتا المشوار الكارثي في الدوري الممتاز حيث تلقوا ست هزائم في آخر سبع مباريات ما أدخلهم صراع تجنب الهبوط.

وسيطر الفريق اللندني تماما على مواجهته مع ضيفه السويدي لكن القائد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ورفاقه عانوا للوصول إلى الشباك، وذلك حتى الدقيقة 70 حين تمكن البديل داين سكارليت من افتتاح التسجيل بكرة رأسية بعد تمريرة من السويدي ديان كولوشيفسكي.

وجاء الهدف الأول لابن العشرين عاما بألوان الفريق الأول لسبيرز بعد دقائق معدودة من دخوله بدلا الروماني رادو دراغوشين الذي انضم للائحة طويلة من المصابين تضم لاعبين مؤثرين جدا مثل الأرجنتيني كريستيان روميرو، دومينيك سولانكي، جيمس ماديسون، برينان جونسون، الألماني تيمو فيرنر...

وتكرر المشهد مع البديل الآخر دامولا أجايي، إذ حسم ابن الـ19 عاما النتيجة بشكل كبير بتسجيله الهدف الثاني بعد مجهود فردي وتبادل للكرة مع سكارليت بالذات (84)، وذلك بعد قرابة ثلاث دقائق على دخوله، قبل أن يوجه ابن الـ17 عاما ميكي مور الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بعد مجهود فردي جميل وتسديدة من مشارف المنطقة (4+90).

وحذا أتلتيك بلباو الإسباني حذو سبيرز وبلغ ثمن النهائي مباشرة بفوزه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بثلاثة أهداف لنيكو وليامس (25) وييراي ألفاريس (64) وخافيير مارتون (5+90) مقابل هدف لميلان هافيل (71)، رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف لاتسيو الإيطالي الذي كان الوحيد الضامن تأهله قبل الجولة الختامية.

ورغم تعادله مع ضيفه لودوغوريتس البلغاري بهدف لكورنتان توليسو (54) مقابل هدف للبرتغالي دينيس ألميدا (77)، ضمن ليون الفرنسي تأهله المباشر كسادس الترتيب برصيد 15 نقطة.

وفي العاصمة الإيطالية، ضمن روما خوض الملحق بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2 0، من دون أن يمنع ذلك الأخير من نيل بطاقة التأهل المباشر بفضل نقاطه الـ16.

وسجل الإسباني أنخيلينيو الهدف الأول لروما في الدقيقة 44 بعد عرضية من جانلوكا مانشيني، ثم حسم البديل الأوزبكستاني إلدور شومورودوف الفوز الثالث لروما بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69 إثر هجمة مرتدة.

وحذا أياكس الهولندي حذو روما وتأهل إلى الملحق بصحبة ضيفه غلطة سراي التركي بالفوز عليه بهدفين للبوركيني برتران تراوريه (23) وكيان فيتز جيم (58) مقابل هدف للنيجيري فيكتور أوسيمهن (4+90).

وسيخوض ريال سوسييداد الإسباني الملحق أيضا مثل ضيفه باوك اليوناني، وذلك بعد فوزه على الأخير برأسيتين من الإيسلندي أوري أوسكارسون (43 و48).

وكان بودو غليمت النروجي قاب قوسين أو أدنى من العودة من ملعب نيس الفرنسي ببطاقة تأهله المباشر لو تمسك بفوزه الثالث تواليا وتقدمه عبر فريدريك اندري بيوركان (54)، لكنه اكتفى بالتعادل بعد تلقيه هدفا من الجزائري بدر الدين بوعناني (74)، لينال المركز التاسع وبطاقة الملحق فيما حل مضيفه في المركز الـ35 قبل الأخير.