شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد محمود جهاد أمام زد فى المباراة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 10:59 م

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراته المقبلة فى بطولة الدوري المقرر لها الخميس المقبل بالجولة السادسة عشرة من بطولة دورى نايل.

ويفتقد الزمالك خدمات محمود جهاد لاعب الفريق فى المباراة القادمة، فى ظل الإصابة التى يعانى منها بالعضلة الخلفية والتى تسببت فى غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.

وأدى محمود جهاد تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره زد الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.