شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخشى مفاجآت فاركو اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile" بمواجهة طلائع الجيش ضد فاركو فى الرابعة عصراً على ستاد جهاز الرياضة، في لقاء يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط، لاسيما وأن الطلائع يدخل المباراة برغبة شديدة في الفوز، بعد الانتصار الأخير الذى حققه على حساب إنبى بهدف دون رد، فيما يعمل فاركو على استغلال المعنويات المرتفعة لدى لاعبيه بعد التعادل الإيجابى مع الأهلى بهدف لكل منهما والبحث عن حصد ثلاث نقاط من الطلائع.

طلائع الجيش يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الـ 10 برصيد 11 نقطة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.