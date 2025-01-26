شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الجونة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفني، استعداداته لمواجهة الجونة، في المباراة التي ستجمعهما غدًا الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

مباراة الزمالك والجونة تقام فى الرابعة عصر غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.