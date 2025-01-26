شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى مواجهة صعبة أمام سيراميكا فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا على استاد الغزل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile" في لقاء يسعى فيه أبناء المحلة لتعويض الخسائر في الجولتين الثامنة والتاسعة بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3 – 0، ومن حرس الحدود بهدف دون رد، ليصبح الفريق في أزمة ويبحث عن الانتفاضة أمام سيراميكا الذى سيعمل على حصد الثلاث نقاط بعد التعادل الإيجابى مع الاتحاد السكندرى 1 – 1 في الجولة الماضية.

غزل المحلة يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 14 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.