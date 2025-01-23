الامارات | 5 لاعبين يمثّلون الإمارات في بطولة رأس الخيمة للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الغولف مشاركة خمسة لاعبين من الإمارات للمرة الأولى في بطولة رأس الخيمة الدولية، إحدى جولات «موانئ دبي العالمية»، وذلك خلال منافسات الجولة السابعة التي تنطلق، اليوم، على ملاعب نادي الحمرا في إمارة رأس الخيمة، وتستمر منافستها حتى 26 يناير الجاري.

وتُعد بطولة رأس الخيمة الدولية للغولف واحدة من أبرز ثلاث بطولات في الإمارات، ومن أبرز خمس بطولات في منطقة الشرق الأوسط، إذ تقام منافساتها ضمن السلسلة الدولية في السباق إلى دبي 2025، وتبلغ جوائزها 2.5 مليون دولار مع 1000 نقطة في كأس رايدر للغولف، ويقود غولف الإمارات في البطولة المحترف أدريان أوتايجوي والمصنف الـ175 عالمياً، ويمتلك سجلاً بخمسة انتصارات على صعيد جولات موانئ دبي العالمية، أما اللاعب الثاني فهو المحترف جوشوا جرينفيل، وسبق له أن شارك ضمن المراكز الـ10 الأولى في جولتين من أصل ست جولات شارك فيها ببطولة موانئ دبي العالمية.

وفي فئة الهواة، يشارك ثلاثة لاعبين وهم المصنف الأول في الدولة سام مولان، وجوناثان سيلفاراج المتوّج بلقب النسخة الثانية من البطولة العربية للغولف، إضافة إلى نجم المنتخب الوطني أحمد سكيك.

• 2.5 مليون دولار جوائز بطولة رأس الخيمة الدولية للغولف.

• المحترف أدريان أوتايجوي، المصنف الـ175 عالمياً، يقود غولف الإمارات في البطولة.