راكان الراشد يستعد لخوض منافسات بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: يستعد بطل الراليات السعودي راكان الراشد للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) لعام 2025، حيث يخوض منافسات الجولة الافتتاحية في سلطنة عمان من 23 إلى 25 كانون الثاني (يناير)، قبل أن ينتقل إلى قطر من 6 إلى 8 شباط (فبراير)، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية من 1 إلى 3 أيار (مايو). كما تشمل البطولة جولات في لبنان، الأردن، وقبرص.

محطة سعودية مهمة

تشكل جولة المملكة محطة رئيسية في استعدادات السعودية لاستضافة الجولة النهائية من بطولة العالم للراليات (WRC)، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بمدينة جدة، مما يؤكد التزام المملكة بتطوير رياضة المحركات وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

مسيرة غنية بالإنجازات

راكان الراشد، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في سباقات الراليات، شارك في أكثر من 40 سباقاً دولياً في 9 دول مختلفة. ويطمح الراشد من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق نتائج متميزة تعزز مكانته في الساحة الرياضية العالمية، حيث أكد قائلاً: "المشاركة في MERC 2025 تحدٍّ جديد وفرصة رائعة لإثبات قدراتي وتحقيق المزيد من الإنجازات لوطني".

بطولة الشرق الأوسط للراليات تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وتأتي استضافة المملكة للجولة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز حضورها في المشهد الرياضي العالمي، تماشياً مع رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل السعودية مركزاً رائداً في رياضة المحركات.