شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يشكر إدارة الزمالك ويتحدث عن تنافسه مع ناصر منسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن امتنانه لمجلس إدارة النادي، بعد حل أزمة المستحقات المالية، مؤكدًا سعادته بالبقاء مع الفريق ومواصلة الدفاع عن ألوان القلعة البيضاء.

وقال الجزيري في تصريح لقناة "أون تايم سبورتس": "أشكر إدارة نادي الزمالك على حل أزمة المستحقات، وهذا يعكس حرصهم على استقرار الفريق ودعم اللاعبين. أنا سعيد جدًا بالبقاء هنا وأتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات مع النادي".

وأضاف الجزيري عن التنافس مع زميله ناصر منسي: "التنافس بيني وبين ناصر شيء إيجابي، لأن الهدف الأساسي هو مصلحة الفريق. المنافسة دايمًا بتدفع الجميع لتقديم الأفضل داخل الملعب".

وفي لمسة رياضية، تمنى الجزيري الشفاء العاجل لظهير الأهلي علي معلول، قائلًا: "علي لاعب كبير ووجوده مهم للدوري المصري أتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".