شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مساء اليوم ، الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره مودرن سبورت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي تقام في السابعة من مساء غد باستاد القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في آخر مباراة خاضها ببطولة الدوري أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى 17 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، وحقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وطلب جروس من اللاعبين بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة استعداداً للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة حصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب.