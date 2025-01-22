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عبر أون تايم سبورتس.. مواجهات قوية ضمن الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد

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عبر أون تايم سبورتس.. مواجهات قوية ضمن الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم، الأربعاء 22 يناير الجاري، منافسات اليوم التاسع من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، بإقامة 6 مباريات حاسمة ضمن الدور الرئيسي للبطولة التي تستضيفها ثلاث دول، كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

جدول مباريات اليوم:

البرازيل × تشيلي - الساعة 4:30 عصرًا.

سلوفينيا × الأرجنتين - الساعة 4:30 عصرًا.

السويد × البرتغال - الساعة 7:00 مساءً.

الرأس الأخضر × كرواتيا - الساعة 7:00 مساءً.

النرويج × إسبانيا - الساعة 9:30 مساءً.

مصر × أيسلندا - الساعة 9:30 مساءً.


وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

مجموعات الدور الرئيسي:

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، التشيك، سويسرا، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، المجر، النمسا، هولندا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، البرازيل، النرويج، السويد، إسبانيا، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، كرواتيا، سلوفينيا، أيسلندا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.


يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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