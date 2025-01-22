شكرا لقرائتكم خبر عن سهير حسين: نفاد تذاكر ليلة حب العندليب يؤكد أن أذن المستمعين بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الماسترو د. سهير حسين عن سعادتها البالغة لنفاد تذاكر حفل ليلة فى حب العندليب، الذى تقوده، ومقرر إقامته بعد غد الخميس بمسرح معهد الموسيقى بشارع رمسيس، حيث قالت لـ"الخليج 365": "هذا الخبر أثلج صدرى وجعلنى أشعر أن أذن المستمعين مازلت بخير ولم تتلوث بما يحيط بها، لافتة إلى أن ذلك يؤكد أن ما ينتشر من مهرجانات وموسيقى عشوائية ما هى إلا مسألة وقت وسوف تختفى ولا يصح إلا الصحيح".

وكانت قد أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة د.لمياء زايد عن نفاد تذاكر حفل "ليلة فى حب العندليب "عبد الحليم حافظ المقرر إقامتها غدا الخميس بمسرح معهد الموسيقى العربية، والذى يشارك فيها نجوم المستقبل من مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو د. سهير حسين ومن ضمن النجوم المشاركين كل من منتصر التيجانى ومريم مكين وأدهم الكاشف ومحمد البحيرى وجنى أحمد ولاما حازم ويقدم كل منمهما فصلا من اغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ولد عبد الحليم حافظ فى 21 يونيو 1929 بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، واسمه الحقيقى عبد الحليم شبانة، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعليا، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفى والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل ليعيش بعدها فى بيت خاله الحاج متولى عماشة.

47 عاما مرت على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى توافق 30 مارس، حيث توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1977 فى لندن، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفنى، قدم خلالها العديد من الأغانى والأفلام السينمائية التى مازالت عالقة فى أذهان الجماهير والمشاهدين.

ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيل العندليب إلا أن الحديث عن المطرب الراحل لا ينته، لاسيما أن أغانيه وأفلامه وقصص النجوم مازال الجمهور يتابعها حتى الآن، فأغانيه مازالت يسمعها الجمهور فى كل المناسبات سواء الفرح أو الحزن أو الرومانسية وكذلك الوطنية، حيث استطاع تخليد اسمه كواحد من أهم نجوم الغناء فى مختلف الأجيال، لكنه ظل وسيبقى بفنه وإبداعه فى ذاكرة الأجيال علامة من علامات الطرب والغناء لم ير الزمان مثيلا لها.