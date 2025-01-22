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تطور الموضة السعودية: البشت والفروة بين التراث والحداثة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد أحمد الصالح، الخبير في الزي السعودي، أن ذائقة المواطنين، تشهد تحولًا ملحوظًا نحو طلب تصاميم تجمع بين الأصالة والحداثة، مع التركيز على الجودة العالية، خاصة في قطع مثل البشت والفروة.

وأوضح الصالح عبر برنامج “Studio SBC”، أن أسعار البشوت تختلف بشكل كبير بناءً على نوع الخامات المستخدمة، فالبشوت المصنوعة بالآلات تتراوح أسعارها بين 100 إلى 500 ريال، بينما البشوت المصنوعة من الزري الألماني، والتي تتميز بجودتها العالية، قد تصل أسعارها إلى 3000 ريال.

وأشار الخبير إلى أن تصنيع البشوت ينقسم إلى نوعين رئيسيين:أولها التي تعتمد على التصنيع اليدوي، حيث يستغرق من أسبوعين إلى شهر، ويتميز بدقة التصميم وجودة الخامات.

وأبان أن النوع الثاني هي البشوت التي تعتمد على التصنيع الآلي، وتعتمد على خيوط الزري الياباني أو الصيني، ويكون أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالتصنيع اليدوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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