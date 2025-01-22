شكرا لمتابعة خبر عن تطور الموضة السعودية: البشت والفروة بين التراث والحداثة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أحمد الصالح، الخبير في الزي السعودي، أن ذائقة المواطنين، تشهد تحولًا ملحوظًا نحو طلب تصاميم تجمع بين الأصالة والحداثة، مع التركيز على الجودة العالية، خاصة في قطع مثل البشت والفروة.

وأوضح الصالح عبر برنامج “Studio SBC”، أن أسعار البشوت تختلف بشكل كبير بناءً على نوع الخامات المستخدمة، فالبشوت المصنوعة بالآلات تتراوح أسعارها بين 100 إلى 500 ريال، بينما البشوت المصنوعة من الزري الألماني، والتي تتميز بجودتها العالية، قد تصل أسعارها إلى 3000 ريال.

وأشار الخبير إلى أن تصنيع البشوت ينقسم إلى نوعين رئيسيين:أولها التي تعتمد على التصنيع اليدوي، حيث يستغرق من أسبوعين إلى شهر، ويتميز بدقة التصميم وجودة الخامات.

وأبان أن النوع الثاني هي البشوت التي تعتمد على التصنيع الآلي، وتعتمد على خيوط الزري الياباني أو الصيني، ويكون أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالتصنيع اليدوي.