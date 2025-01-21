اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

موناكو - أستون فيلا 21:45

- ليل 00:00

بنفيكا - 00:00

أتلتيكو مدريد - ليفركوزن 00:00

كلوب بروج - يوفنتوس 00:00

دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - الجزيرة 17:05

خورفكان - عجمان 17:05

العين - النصر 20:00

الإسماعيلي - سموحة 22:00 

إنبي - الجيش 22:00

الدوري السعودي

الخليج - النصر 18:50

الرياض - التعاون 19:10 

الهلال - الوحدة 21:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا