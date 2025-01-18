شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس اليوم السبت في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

2_ مشوار الاهلى وأورلاندو بيراتس فى دوري الابطال

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع الاهلى ثم تعادل إيجايباً بهدف لكل فريق مع إستاد أبيدجان ثم فاز على بطل كوت ديفوار بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.