شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس اليوم السبت في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 18 يناير 2025 08:00 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..1_ مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا
الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.2_ مشوار الاهلى وأورلاندو بيراتس فى دوري الابطال
كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة.
فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع الاهلى ثم تعادل إيجايباً بهدف لكل فريق مع إستاد أبيدجان ثم فاز على بطل كوت ديفوار بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 29.38 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 22 مليون يورو.
4_ مواجهات الاهلى مع أورلاندو بيراتس
التقى الأهلي مع أورلاندو 7 مرات، فاز في واحدة منها وانتصر الفريق الجنوب أفريقي مرتين، بينما تعادلا في 4 مناسبات، مع العلم أن المرة الوحيدة التي حقق فيها النسور الحمر الفوز على أورلاندو حقق خلالها دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعدم جاءت في نهائي نسخة 2013.
المفارقة أن نسخة 2013 لدوري الأبطال شهدت 4 مواجهات بين الفريقين، بواقع 2 في دور المجموعات و2 في النهائي، وفي نهائي تلك النسخة تعادل الفريقان (1-1) ذهابا في جنوب أفريقيا، ثم انتصر الأهلي إيابا في القاهرة (2-0).
مواجهات الأهلي وأورلاندو:
أورلاندو 3 × 0 الأهلي - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013
الأهلي 0 × 0 أورلاندو - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013
أورلاندو 1 × 1 الأهلي - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013
الأهلي 2 × 0 أورلاندو - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013
أورلاندو 1 × 0 الأهلي - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015
الأهلي 3 × 4 أورلاندو - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015
أورلاندو بيراتس 0 × 0 الاهلى - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025
5_ أرقام كولر مع الاهلى
خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 143 مباراة، فاز فى 100 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 16 هزيمة، وسجل لاعبوه 265 هدفا وتلقت شباكهم 85، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)
وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.
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