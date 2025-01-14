شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: إمام عاشور الأهم فى الأهلى وعبد الله السعيد لا يقارن حتى مع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صديق نجم الأهلى والزمالك السابق، أن إمام عاشور هو الأهم حاليا فى النادى الأهلى والأفضل، وعبد الله السعيد خارج التقييم مع أى لاعب فى مصر.

وقال محمد صديق، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "عقدى كان بينتهى مع الزمالك، وكانت هناك مشاكل إدارية فى الزمالك، وقرار انتقالى من الزمالك للأهلى كان صعبا وتعاقب مجلس الإدارات سبب رحيلى".

وأضاف: "لم أكن أعلم أن طارق السعيد انتقل إلى الأهلى معايا إلا فى آخر فترة لما بلغنى كابتن عدلى القيعى، وانقسام الجماهير حوله مش حاجة كويسة".

وتابع: "الأمور المادية كانت فى فترتنا متقاربة أكثر لاعب كان بياخد 900 ألف دا الشبح اللى فى الفريق، فالرواتب كانت ما بين 400 ألف لـ800 ألف جنيه".

واختتم: "عبد الله السعيد فى مكانة لوحده خارج التقييم وخارج المقارنة مع أى لاعب فى الزمالك حتى ولو كان زيزو، وإمام عاشور هو اللاعب الأهم حاليا فى النادى الأهلى".