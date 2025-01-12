شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكر الدولة المصرية ووزارة الرياضة على الاهتمام بالبعثة بعد أزمة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز ، كامل الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي على مساندته لبعثة فريق نادي بيراميدز خلال الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وقال ممدوح عيد إن الوزير حرص على متابعة الأمور داخل البعثة والاطمئنان عليها بعدما حدث في لواندا، على الرغم من سفره خارج مصر في مهمة رسمية بإيطاليا، وهو ما انعكس بالسعادة البالغة على كافة أعضاء الفريق ودفعهم للتوحد أكثر نحو هدفهم بروح أكثر إرادة وشغف، نظرا لهذا الاهتمام الكبير الذي يعبر عن تقدير الدولة المصرية لمجهوداتهم، خاصة وأن الوزير أشار إلى أن بيراميدز يمثل مصر وكرة القدم المصرية بصورة مشرفة في بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أفريقيا، وأننا جميعا ممتنون بشدة للاهتمام الكبير الذي لقيته بعثة بيراميدز في أنجولا، لعبور الأزمة التي ندعوا الله أن تنتهي بخير بالعودة سالمين لأرض الوطن.

ووجه ممدوح عيد الشكر الجزيل للسفيرة نيفين الحسيني سفير جمهورية مصر العربية في لواندا، والتي لم تتوان لحظة واحدة عن تقديم الدعم والعون للبعثة، ومن حتى قبل وصولها، وخلال تواجدها وكذلك ما حدث في أزمة عودة الطائرة، حيث ظلت هي وكامل أفراد السفارة يقدمون الدعم والاهتمام حتى انتهاء الأزمة.

وتقرر انطلاق رحلة عودة بعثة فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز من أنجولا إلى القاهرة في الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، بعد انتهاء أزمة إصلاح أعطال الطائرة الخاصة، والتأكد من استقرار حالة الطقس.