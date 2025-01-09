دورة أديلايد: بيغولا وبول الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - أديليد : بلغت الاميركية جيسيكا بيغولا المصنفة السابعة عالميا الدور نصف النهائي من دورة أديلايد لكرة المضرب بانسحاب مواطنتها آشلي كروغر الخميس من الدور ربع النهائي.

وعانت كروغر الخاسرة المحظوظة من أثار خوض تسع مباريات في 12 يوما ضمن دورتي أديلايد وبريزبين، ما أجبرها على الانسحاب من المجموعة الثانية أمام بيغولا بينما كانت متأخرة 4 6 و0 2.

وخاضت بيغولا، وصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، منافسات الزوجي مع كروغر نفسها هذا الاسبوع، وأدركت تماما الحالة البدنية لمواطنتها.

وقالت بيغولا (30 عاما) التي ستلتقي الفائزة بين الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا والروسية ديانا شنايدر المصنّفة 13 عالميا في دور الأربعة "ليس من الممتع ابدا ان تفوز بالانسحاب".

وتابعت "كنت أعرف أنها خاضت مباراة صعبة في الفردي أمس. لكن منذ الدخول الى المباراة كان لا يمكن توقع ما سيحصل، كانت لا تزال تقدم اداء مذهلا".

وحققت الروسية ليودميلا سامسونوفا فوزها الأول على احدى اللاعبات المصنفات العشر الاوليات منذ اكثر من عام باقصائها الاميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة عالميا 6 4 و6 4.

وتلتقي سامسونوفا في الدور المقبل الاميركية الأخرى ماديسون كيز الفائزة على الروسية الاخرى داريا كاساتكينا 6 1 و6 3.

ولدى الرجال، تأهل الاميركي تومي بول الى دور الاربعة للمرة الثانية بعد 2020 اثر تغلبه على الاسترالي رينكي هيجيكاتا 6 3 و6 4.

ويلتقي بول في الدور المقبل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الفائز على الاميركي ماركوس جيرون 7 6 (3/7) و6 3.

وقال بول الباحث عن لقبه الخامس في مسيرته الاحترافية "ستكون مباراة كبيرة. كلما خضت وقتا اطول على ارض الملعب كلما كان الامر افضل لي".

ولحق الصربي ميومير كيتسمانوفيتش بركب المتأهلين الى نصف النهائي بفوزه على الفرنسي بنجامان بونزي المتأهل من التصفيات 6 2 و6 3.