شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك..برنامج خاص لـ زيزو وفتوح والونش..وجلسة مع رباعى الحراس والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجاً خاصاً لكل من، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الرباعي تدريبات خاصة بالكرة خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

كما شهد المران خوض رباعى حراس المرمى، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبات قوية خلال المران، حيث أدى الرباعي تدريبات متنوعة تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، والذي عقد جلسة مع الحراس لمنحهم بعض التعليمات الفنية، مع تركيز مدرب حراس المرمى على تدريب الرباعي على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وقام جروس بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع تنفيذ ما تم التدريب عليه، واستعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.