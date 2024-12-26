شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الجونة في الوقت القاتل في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بتروجت فوزا قاتلا أمام نظيره الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

سجل هدف بتروجت أحمد رضا في الدقيقة 96 من زمن اللقاء، ليقود فريقه لانتصار قاتل عزز من موقعه في جدول ترتيب الدوري.

بهذه النتيجة، يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمتين، سجل لاعبو الجونة هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.

وضم تشكيل الجونة كل من: "حراسة المرمى: محمد علاء، والدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا، والوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين، والهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري".

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: "حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد، وفي الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا، والهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل".