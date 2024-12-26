شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم بتروجت بصامويل والزاهري في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العادل المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا.

الوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين.

الهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري

يدخل الفريقان بمعنويات عالية بعدما حقق الفريقان الفوز الأول فى دورى nile بالجولة الماضية، حيث فاز بتروجت على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما حقق الجونة الفوز على إنبى بنفس النتيجة.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو الجونة هدفا واستقبلت شباكهم مثله.

فى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، إلى العودة بنتيجة إيجابية من بتروسبورت، وطالب اللاعبين بضرورة غلق كل المساحات أمام هجوم الفريق البترولى واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

في المقابل يتسلح سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، بمعنويات اللاعبين العالية لحصد الفوز الثانى على التوالى خاصة أن المباراة على ملعبه، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة للتقدم أكثر فى جدول الترتيب، محذرا من هجمات الجونة المرتدة.