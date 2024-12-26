شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile قبل مباريات اليوم الخميس.. ثلاثى على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر نادى الزمالك ترتيب دورى nile قبل مباريات اليوم الخميس، برصيد 11 نقطة متساويا مع الثنائى بيراميدز والمصرى البورسعيدى، متفاوقا على الثنائى بفارق الأهداف.

وتقام اليوم 4 مواجهات في ختام الأسبوع السادس من الدورى، بين سموحة وغزل المحلة، البنك الأهلي مع سيراميكا، بتروجت مع الجونة، بالإضافة إلى مواجهة المصري والأهلي في قمة هذا الأسبوع، التى سيتحدد على أثر نتيجتها ترتيب جديد للدورى المصري.



ترتيب دورى nile

ترتيب دورى nile قبل مباريات اليوم الخميس

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصري البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أي أهداف.