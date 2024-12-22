شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم، الأحد، لأنها أول مباراة للمارد الأحمر بعد الخسارة الأخيرة من باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للقارات "إنتر كونتيننتال"، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وبلوزداد..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد؟

ج: تقام المباراة فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

س: ما هو ترتيب الفريقين فى المجموعة؟

ج: يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل بطل الجزائر المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتربع أورلاندوا بيراتس الجنوب أفريقي على قمة المجموعة بـ5 نقاط، ويأتي في المركز الرابع والأخير فريق استاد أبيدجان الغيفواري بنقطة واحدة.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وبلوزداد؟

ج: يدير مباراة الليلة طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة الليلة؟

ج: تضم قائمة الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد كلاً من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

س: وماذا عن غيابات الأهلي؟

ج: يفتقد الأهلى جهود 11 لاعباً فى مباراة الليلة هم، عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني و يوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.