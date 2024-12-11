الامارات | برامج تسويقية لتأمين حضور جمهور العين إلى مونديال الأندية 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن وفد نادي العين الذي شارك أخيراً في مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، برامجه التسويقية والآلية الخاصة بتوفير الخدمات الجماهيرية، بمقر سفارة الدولة في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور سفير الدولة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة.

وقال نادي العين في بيان صحافي أمس: «تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز تجربة الجماهير العيناوية لحضور مباريات الفريق في المونديال، وشهد الفعالية، عدد من المسؤولين في السفارة وشؤون الطلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة المقيمين في واشنطن».

ويستعد العين للمشاركة في البطولة العالمية المقررة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، ضمن المجموعة السابعة التي تضم فرق مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.

وأضاف البيان: «ثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، جهود السفير يوسف العتيبة، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المهم الذي ظل يقوم به لتعزيز القيم الوطنية وترسيخ روح الأسرة الواحدة، من خلال دعمه المستمر للمبادرات الإبداعية التي تنظمها السفارة».

من جهته، أشاد العتيبة بالمبادرات النوعية التي أطلقها نادي العين استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي المطلوب، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الفريدة لمحبي النادي وكرة القدم الإماراتية في الولايات المتحدة، وتمنى العتيبة التوفيق لنادي العين في مشواره المونديالي.

وتضمن برنامج النادي، عرضاً متكاملاً حول المبادرات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للجماهير العيناوية في الولايات المتحدة، وشملت هذه المبادرات التنسيق المباشر مع السفارة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تجربة استثنائية للجماهير خلال البطولة العالمية.