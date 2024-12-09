شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعالج أزمة إهدار الفرص قبل نصف نهائى كأس الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وعجزه عن تسجيل أية أهداف في آخر مباراتين للفريق الأحمر، أمام البنك الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وينوي كولر عقد محاضرات فنية مع اللاعبين وتخصيص فقرات خاصة لمهاجمي الفريق في التدريبات من أجل تجهيزهم بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها قبل مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية يوم السبت المقبل.

ويعاني الأهلي من أزمة في إهدار الفرص السهلة وعدم استغلال لاعبيه للفرص الكثيرة التي تتاح للاعبين قبل مباراة نصف كأس الإنتركونتيننتال، خشية من تكرارها في تلك المواجهة المهمة، والتي يرغب الأهلي في تخطيها لتحقيق إنجاز جديد والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى قطر غدا الثلاثاء، لخوض مباراة تنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حيث ينتظر الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي من أجل تحديد منافسه في نصف نهائي بطولة العالم للقارات.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي تواجد ثنائي الشباب محمد عبد الله وسمير محمد، خاصة أنهما يحظيان بثقة مارسيل كولر ويرغب في منحهما فرصة المشاركة الفترة القادمة، فيما سيتم استبعاد يوسف أيمن لأسباب فنية.

ويستمر غياب رباعي الأهلي المصاب "علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد ومصطفى شوبير"، حيث يواصل الرباعي أداء برنامجهم التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد عبدالله، كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمر الساعي.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي، وسمير محمد.