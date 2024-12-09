شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: أداء جيد للحكم التشادى ومساعديه فى إدارة لقاء بيراميدز وجولييا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي التشادى نجح في إدارة مواجهة دجولييا المالي وبيراميدز الذى أقيم مساء اليوم الأحد، وانتهى بتعادل الفريقين دون أهداف.

وقال عقل، إن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة وتدخل بالصافرة واحتسب 22 مخالفة على الفريقين بشكل جيد، حتى أنه سمح باستمرار اللعب في الالتحام المشروع بين مدافع بيراميدز ومهاجم جولييا في الدقيقة 39 من عمر اللقاء في قرار صحيح فنيا وإداريا.

وأضاف، إن الحكم لم يتأثر بمحاولات الضغط عليه من قبل الفريق المضيف وحافظ على هدوئه طوال المباراة.

وتابع، إن الحكم أشهر بطاقة صفراء وحيدة في اللقاء من نصيب وليد الكراتى لاعب بيراميدز في الدقيقة 71، في الوقت الذى تغاضى عن إنذار مهند لاشين لاعب بيراميدز للتهور في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، كما لم ينذر ثلاثى جولييا عثمان ديالو ودابا دياكتى وأبو بكر دياكتى للعب بتهور طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركزا جيد خلال اللقاء، وأشارا إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما أدى الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

أدار اللقاء طاقم حكام تشادى بقيادة محمد الحاجي الثنائى -عيسى بوجولا وموسى حافظ مساعدين، والحكم الرابع عثمان عبد الكريم.