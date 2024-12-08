شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة أورلاندو بيراتس التي أقيمت عصر أمس، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.