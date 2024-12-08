شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى كأس إنتركونتيننتال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى ،برئاسة حسام غالى عضو المجلس، اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب مواجهة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً"، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

وحددت رابطة الأندية المصرية الثلاثاء المقبل موعداً للمباراة الأولى للأهلي فى بطولة كأس الرابطة أمام إنبي، وحدد الأهلي الثلاثاء المقبل أيضاً موعدًا للسفر إلى قطر استعدادًا لخوض بطولة الإنتركونتننتال التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 11-18 ديسمبر.

هذا التوقيت الضيق يخلق أزمة جديدة للأهلي، حيث يتعين عليه بعد السفر إلى جنوب أفريقيا وخوض مباراة أورلاندو فى دوري الأبطال ثم العودة في أقل من 48 ساعة للعب مباراة أخرى فى كأس الرابطة، وهو نفس موعد سفر بعثة الأهلي إلي قطر لخوض بطولة كأس إنتركونتيننتال، ما يدفع مسئولى القلعة الحمراء للاعتذار عن خوض بطولة كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل كأس ليبرتادوريس (أتلتيكو مينيرو أو بوتافوجو البرازيليين) الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى القادمة فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت في الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.