شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو في جنوب أفريقيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

عُقد ظهر اليوم ،الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بحضور مندوبي ‏الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»‎.‎

حضرالإجتماع الفني الذي عُقد بأستاد أورلاندو ، من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري للشؤون الخارجية للفريق، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري للشئون الإدارية ‏والمالية، ومحمد أسامة إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.‏‎

‎ خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء، ‏والزي الخاص بكل فريق‎.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي فريق أورلاندو ‏الزي الأسود‎ .

‎ ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.