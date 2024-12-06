شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات اليوم فى الجولة العاشرة بدوى الكرة النسائية.. الأهلى وبيراميدز الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، منافسات الجولة العاشرة من دورى الكرة النسائية بـ7 مواجهات قوية بين المصرى مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع اتحاد بسيون، وادى دجلة مع المعادى واليخت، بالم هيلز مع مسار، الطيران مع البنك الأهلى، الأهلى وبيراميدز، زد مع إنبى.

وتواجه سيدات الأهلى نظيراتها في بيراميدز في أقوى مباريات الجولة، حيث يدخل الأهلى اللقاء متصدرا لجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة من 8 مباريات لعبها، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويلتقى فريق سيدات الزمالك أصحاب المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فريق اتحاد بسيون متذيل ترتيب الدورى برصيد نقطة واحدة، في مباراة لن تكون صعبة على بنات ميت عقبة.

ويعود فريق مسار للمسابقة المحلية بعد حصوله على المركز الثالث بدورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق بالم هيلز صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بينما يقع مسار في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 4 مباريات فقط لعبها.

وفى نفس التوقيت يلتقى المصرى مع الاتحاد السكندرى، وادى دجلة مع المعادى واليخت، الطيران مع البنك الأهلى، زد مع إنبى.