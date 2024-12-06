شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة لمراجعة اللوائح قبل نشرها على موقعه الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

أستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد قبل نشرها على الموقع الرسمي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والتنظيم الداخلي للاتحاد.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق اللوائح مع القوانين المحلية والمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إضافة إلى تيسير فهمها من قبل الأندية والجماهير على حد سواء.

وصرّح مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن اللجنة تضم خبراء قانونيين ورياضيين، وأنها ستعمل على مراجعة دقيقة وشاملة للمواد القانونية، مع التأكد من وضوحها وتجنب أي تناقضات قد تؤثر على تطبيقها.

كما أشار المصدر إلى أن نشر اللوائح على الموقع الرسمي سيكون جزءًا من خطة الاتحاد لتعزيز التواصل مع الأندية والجماهير، وتوفير جميع المعلومات بشكل محدث وموثوق.

هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد بإرساء قواعد ثابتة وشفافة لتنظيم كرة القدم في مصر، كما أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الإدارة الرياضية وتحقيق أعلى مستويات الاحترافية.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر اللوائح بمجرد اعتمادها رسميًا.