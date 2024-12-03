شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منتخب مصر للناشئين 2008 بعد تأهله لنهائيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للناشئين، مواليد 2008 بعد نجاحه في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقرر لهما العام المقبل.

كما حرص وزير الرياضة على تكريم مجلس اتحاد إدارة الكرة وأهداه درعا في نهاية مدة المجلس الحالي قبل تسلم المجلس الجديد زمام أمور إدارة الجبلاية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معا، لبطولة أمم أفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

وانتزع منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي بطاقة التأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، رغم البداية السيئة له في تصفيات شمال أفريقيا التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية.

ورغم خسارة منتخب مصر في المباراة الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، ثم فاز ليبيا على بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا صعبا في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويحصد وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، خلف المنتخب المغربي صاحب الصدارة بـ10 نقاط، ويتأهلان سويا لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتمكن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس من الفوز بالمركز الأول بتصفيات شمال أفريقيا التي أقيمت في المغرب بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر، لينتزع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2011.

منتخب 2008 تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام نظيره المغربي صاحب الأرض بخمسة أهداف لهدف، إلا أن مديره الفني أحمد الكاس استطاع سريعا أن يصحح أوضاع الفريق، وحقق الفوز مبارياته الثلاث التالية أمام تونس والجزائر وليبيا، وانتزع الصدارة من المنتخب المغربي، وتأهلا سويا لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.