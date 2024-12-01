شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والبنك فى الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة البنك الأهلى في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد السلام.

نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة الليلة..

س: ما موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى؟

ج: يلتقى الأهلى مع البنك الأهلى في الخامسة مساء اليوم، بالجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، دورى nile باستاد السلام.

س: من هو حكم مباراة الأهلى والبنك؟

ج: يتولى الحكم محمد الحنفي مهمة إدارة مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وعمر فتحي، بينما يتواجد محمود ناصف حكمًا رابعًا، ويظهر محمد علاء هاشم لأول مرة في مباريات الأهلي هذا الموسم، كحكم لتقنية الفيديو، برفقة أحمد حسام طه كحكم فيديو مساعد.

س: ما أبرز غيابات الأهلى عن المباراة؟

ج: يدخل الأهلى اللقاء ويغيب عن صفوفه كل من "محمد الشناوى للراحة، والفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري وكريم وليد "نيدفيد"، وكريم فؤاد ومحمد هاني والتونسي علي معلول للإصابة، وطاهر محمد طاهر لتراكم البطاقات، وإمام عاشور لأسباب تأديبية، ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله لأسباب فنية".

س: ما ترتيب الأهلى والبنك فى جدول ترتيب الدورى؟

ج: يتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب 3 مباريات تعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

س: ما تاريخ مواجهات الأهلى والبنك قبل مباراة الليلة؟

ج: لعب الأهلى والبنك قبل مباراة الليلة 9 لقاءات، بواقع ثمانى مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود البنك الأهلي للدوري الممتاز موسم 2020-2021 بجانب مباراة فى كأس الرابطة 1-1 ، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في الأول من أغسطس الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر.

وخلال هذه المواجهات، فاز الأهلي في أربع مباريات وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

