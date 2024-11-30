أن بي ايه: هوكس يجدد فوزه على كافالييرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بلغ أتلانتا هوكس الأدوار الإقصائية في منافسات "كأس ان بي ايه" ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعدما جدد فوزه على مضيفه كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية الجمعة 117 101.

وكان هوكس قد ألحق بكافالييرز خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم في المباراة الماضية، بعدما خسر للمرة الأولى في الموسم أمام بوسطن سلتيكس على أرض الأخير، وفعلوها مجددا في أتلانتا بعد أن حوّلوا تقدمهم الضئيل 52 50 في الشوط الاول إلى انتصار بفارق 16 نقطة.

وكان هذا كافيا لتأهل أتلانتا إلى الأدوار الإقصائية في الكأس كفائز بمجموعته، بعد أن تغلب بوسطن سلتيكس على شيكاغو بولز 138 129 في شيكاغو.

وسجل ديأندري هانتر 23 نقطة لأتلانتا، ومعه تراي يونغ (21 مع 11 تمريرة حاسمة)، وجايلن جونسون (20)، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين سجلوا 10 نقاط أو أكثر.

من جهة كليفلاند، أحرز داريوس غارلاند 29 نقطة، بينما أضاف إيفان موبلي 24 نقطة. وكان الكافز قد بدأوا الموسم بسلسلة انتصارات بلغت 15 0، ومع سجل 17 3 ما زالوا يتصدرون الدوري.

وتمكن هوكس من تقليل خطورة نجم كليفلاند دونوفان ميتشل إلى 12 نقطة فقط، وتفوقوا على كليفلاند في الربع الثالث 39 23، مما منحهم السيطرة الكاملة على المباراة التي كانت واحدة من عشر مباريات ضمن مرحلة المجموعات في كأس أن بي ايه، وأقيمت الجمعة بمناسبة عيد الشكر.