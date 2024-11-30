شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام البنك فى دورى nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة البنك المقرر لها غداً الاحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة بأحد فنادق القاهرة.

موعد مباراة الأهلى أمام البنك في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء غداً الاحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الاهلى فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.