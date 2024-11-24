شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: أشعر بالطمأنينة فى وجود جمهور الإسماعيلى.. وبتروجت فريق منظم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 08:45 م

عبر حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز الأول ببطولة الدوري الممتاز على حساب بتروجت، التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

وسجل على الملواني هدف الثلاث نقاط للإسماعيلي في اللحظات الأخيرة بعد مشاركته من مقاعد البدلاء.



وقال مدرب الاسماعيلي في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلى: "الفوز جاء في توقيت حاسم وهذا دليل على حجم الإصرار والندية لدى اللاعبين".



وأضاف: "أود أن أشكر جماهيرنا بشكل خاص لأنهم كانوا الدافع الأهم لحصد الانتصار وأشعر بحالة كبيرة من الطمأنينة في وجودهم بكثافة في المدرجات".



وأنهى تصريحاته: "واجهنا فريقا منظما وحقق نتائج إيجابية في الجولتين السابقين، وهذا ما ساهم في زيادة صعوبة لقاء اليوم".



وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات، مع الأخذ في الاعتبار أن زد سيلاقى مودرن سبورت وسيراميكا سيواجه حرس الحدود الليلة.