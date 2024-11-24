أحمد عادل عبد المنعم يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وبتروجت

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حصل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وبتروجت، التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile ".



وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.



بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عسر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات، مع الأخذ في الاعتبار أن زد سيلاقى مودرن سبورت وسيراميكا سيواجه حرس الحدود الليلة.