شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على رع سبورت 7-1 ودياً استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، على نظيره رع سبورت، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، بسبعة أهداف مقابل هدف، استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء السبت المقبل 23 نوفمبر باستاد برج العرب.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

ويسعى علي ماهر لاستغلال توقف الدوري المصري في تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث تضم قائمة إصابات المصري كلا من، خالد الغندور، خالد صبحي، البنيني أتدجيكو سامادو، ومحمد دبش.