شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موهبة أهلي 2007 بقطع في الرباط الصليبي وغيابه 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تعرض يوسف عبد القوي، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2007 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، بعدما أثبتت القحوصات التى خضع بها طبيعة إصابته.

الدكتور حازم عبد الرحمن، طبيب الفريق، كشف أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المران بعد اصطدامه بأحد زملائه في احتكاك قوي، وبعد خضوعه للأشعة والفحوصات اللازمة تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار إلى أن يوسف عبد القوي سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز خلال الأيام القادمة، وأن مدة غيابه عن الملاعب تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويعد يوسف عبد القوي من اللاعبين المميزين في صفوف فريق 2007 ويلعب في مركز الجناح الأيسر، وساهم في تتويج الفريق بلقب بطولة الجمهورية في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.