شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الثلاثاء، 12 - 11 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تشكيل اضطرارى لمنتخب مصر أمام كاب فيردى.. عبد المجيد وبيكهام ودونجا أساسيين، وأحمد الكاس يعالج لاعبى منتخب الناشئين نفسيا ويطالب بالتعويض أمام الجزائر.

تشكيل اضطرارى لمنتخب مصر أمام كاب فيردى.. عبد المجيد وبيكهام ودونجا أساسيين

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراة كاب فيردى يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بتشكيل اضطرارى فى ظل الغيابات التى يعانيها الفراعنة سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف.

أحمد الكاس يعالج لاعبى منتخب الناشئين نفسيا ويطالب بالتعويض أمام الجزائر

يبدأ اليوم الثلاثاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته لمواجهة الجزائر الخميس المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما والمقامة حاليا فى المغرب.

اختبار طبى يحسم مشاركة الونش في مباريات الزمالك

يخضع محمود حمدى الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الى اختبار طبى على هامش تدريب الفريق اليوم، لحسم موقفه من المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة من عدمه.

مصطفى شوبير يرحب بتمديد عقده مع الأهلي على بياض

رحب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي بتمديد عقده مع القلعة الحمراء والتوقيع على بياض بدون اشتراط الحصول على قيمة مالية محددة تاركا الأمر لإدارة النادي لتقديره بالشكل المناسب، لاسيما وأن عقده قارب على الانتهاء، حيث بدأت إدارة الكرة بالنادي فتح خط مفاوضات مع الحارس من أجل تمديد وتعديل عقده، لاسيما بعدما أصبح من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ويرغبون في بقاؤه لأطول فترة ممكنة.

اكتمال صفوف منتخب مصر اليوم بانضمام عمر مرموش استعدادا لكاب فيردى

تكتمل صفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، بانضمام عمر مرموش لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أزمة القيد تؤجل توقيع إيجاريا للزمالك

أجل مسئولو نادى الزمالك الحصول على توقيع الإنجليزى أوفى ايجاريا لاعب ليفربول السابق، للانضمام للفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق في ضم اللاعب وحاجة الفريق إلى جهوده، وذلك بسبب أزمة إيقاف القيد، التي يعانى منها الفريق بسبب مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق.

أمين عمر حكما لمباراة الهلال ومازيمبي بدورى أبطال إفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي فى دوري أبطال إفريقيا .